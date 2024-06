Résultat des législatives à Bazainville : l'élection 2024 en direct

08:59 - Journée électorale à Bazainville : les horaires du bureau de vote

L'unique bureau de vote de la localité de Bazainville ferme à 20 heures. Des élections législatives anticipées se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de désigner les 577 représentants de l'Assemblée nationale élus pour 5 ans. Pour rappel, les élections législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Quelle alliance politique réussira à se distinguer lors de ces législatives à Bazainville ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.