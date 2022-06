Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Bazemont dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

16/06/22 13:03

Résultats des législatives 2022 à Bazemont - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bazemont aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats aux législatives à Bazemont - 2e tour

Candidats dans la 9ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Laurent Morin Rassemblement National Bruno Millienne Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Bazemont - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bazemont

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bazemont Bruno Millienne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,34% 35,19% Laurent Morin (Ballotage) Rassemblement National 22,45% 17,26% Victor Pailhac Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,25% 14,54% Pauline Winocour Lefevre Les Républicains 10,22% 10,87% Christophe Le Hot Reconquête ! 5,44% 11,14% Magà Ettori Ecologistes 3,27% 3,40% Babette de Rozieres Divers droite 2,91% 3,13% Fatma Lamir Divers 2,82% 0,54% Aïda Czap Ecologistes 1,80% 2,31% Philippe Gommard Divers extrême gauche 0,95% 0,54% Rachid Zerouali Divers droite 0,81% 0,95% Dominique Martin Divers extrême gauche 0,48% 0,14% Aïcha Ihia Divers 0,24% 0,00% Marion Sabine Levrard Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Bazemont Taux de participation 47,06% 56,13% Taux d'abstention 52,94% 43,87% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,27% Nombre de votants 43 747 746

Le résultat de l' élection législative 2022 à Bazemont est désormais publié. À Bazemont, les 1329 citoyens votant dans la 9ème circonscription des Yvelines ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Bazemont. Les citoyens de 86 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Bruno Millienne a réuni 35% des voix à l'échelle de la ville. Il devance Laurent Morin (Rassemblement National) et Victor Pailhac (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent 17% et 15% des voix. Le niveau de l'abstention atteint 44% des habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 9ème circonscription des Yvelines (soit 583 non-votants).

Législatives 2022 à Bazemont : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 1 660 électeurs de Bazemont (78) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 37% des suffrages au premier tour à Bazemont, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et le fondateur de La France Insoumise avaient obtenu 17% et 12% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Bazemont avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 67% des votes, cédant par conséquent à Marine Le Pen 33% des suffrages. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure de remporter la majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a recueillies dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ?