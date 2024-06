Résultat des législatives à Boofzheim : l'élection 2024 en direct

08:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Boofzheim (67860) ?

En ce 30 juin, cela fait seulement trois semaines que les 1 048 électeurs de Boofzheim ont participé aux élections européennes. Il y a deux ans, lors des précédentes législatives, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a obtenu 131 sièges à l'Assemblée, tandis que le Rassemblement national en récoltait 89. Parmi les forces en présence dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin, qui réussira à obtenir le plus de suffrages à Boofzheim ? Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Boofzheim. Recevez les résultats du premier tour des élections à Boofzheim dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Activer les alertes résultats' en haut de cette page.