Résultat des législatives à Brouilla : l'élection 2024 en direct

08:57 - Journée électorale à Brouilla : les horaires du bureau de vote

Les horaires d’ouverture du bureau de vote de Brouilla sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. De nouvelles législatives à Brouilla vont être organisées aujourd'hui faisant suite à l'annonce inattendue du président de la République ayant chamboulé le calendrier électoral. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Parmi les forces en présence dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales, qui arrivera à convaincre le plus grand nombre d'électeurs de la ville ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.