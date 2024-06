Résultat des législatives à Brue-Auriac : l'élection 2024 en direct

09:00 - Quels sont les horaires du bureau de vote de Brue-Auriac ?

Des élections législatives se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de désigner les 577 représentants de l'Assemblée nationale. Pour mémoire, les législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les liste en présence dans la 8ème circonscription du Var, qui réussira à mobiliser le plus grand nombre de voix à Brue-Auriac (83119) ? Le bureau de vote de la commune de Brue-Auriac sera accessible jusqu'à 18 heures pour recevoir les votants. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Brue-Auriac dès leur parution.