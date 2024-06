Résultat des législatives à Montferrat : l'élection 2024 en direct

17:24 - 46,52% pour Jordan Bardella à Montferrat le 9 juin dernier

Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus indispensable encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est très parlant. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Montferrat, à 46,52%, soit 127 voix. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 10,62% et Marion Maréchal à 8,42%.