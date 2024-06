Résultat des législatives à Entrecasteaux : l'élection 2024 en direct

Point à retenir : le RN avait réalisé au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait accumulé 29,96% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 19,42% et 19,42%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56,69% contre 43,31%).

La fraction d'électeurs en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Lors des dernières législatives, le RN se hissait en pôle position à Entrecasteaux. On retrouvait en effet Philippe Schreck devant ses concurrents au premier tour, avec 30,75% dans la commune, qui faisait partie de la 8ème circonscription du Var. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 57,75%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,25%.

11:02 - Élections à Entrecasteaux : l'impact des caractéristiques démographiques

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Entrecasteaux comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 127 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 106 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans le village, 23% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 40,82% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 32,26% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 27,06% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1295,15 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Entrecasteaux, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.