19:49 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Callian convoité La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score aller directement vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Callian, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,3% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,18% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,83% pour Yannick Jadot, 1,33% pour Fabien Roussel et 0,44% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment atteint 8,99% à Callian début juin. Mais ce sont 17% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (4,46%), de Marie Toussaint (4,18%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,32%).

18:42 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Callian en 5 ans Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais des tendances apparaissent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Callian entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 37% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 42,93% à Callian le 9 juin Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Le 9 juin en effet, à Callian, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 42,93% des voix face à Valérie Hayer à 12,06% et Raphaël Glucksmann à 8,99%. Ce sont alors 616 électeurs qui l'ont choisie dans la cité.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à Callian ? C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. La présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Callian. La cheffe de file de l'ancien FN s'imposait avec 32,33% au premier round contre 22,18% pour Emmanuel Macron et 15,18% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 13,36% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 59,2%, devant Emmanuel Macron à 40,8%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Callian Le Rassemblement national réalisait un joli démarrage à Callian lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Philippe Schreck devant ses concurrents au premier tour, avec 29,82% dans la ville, qui votait pour la 8ème circonscription du Var. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 56,14%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,86%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Callian A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Callian émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 3 646 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 567 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 069 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 17,27% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 9,38% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les 244 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 8,49%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2676,23 € par mois. En résumé, à Callian, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Callian pour les législatives Au fil des dernières années, les 3 723 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, pendant les élections européennes, le taux d'abstention atteignait 47,69% au sein de Callian. Le taux d'abstention était de 51,7% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,15% au premier tour. Au second tour, 58,91% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En comparaison, au niveau du pays, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017.