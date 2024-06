Résultat des législatives à Bargemon : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Quel était le résultat des européennes à Bargemon le 9 juin dernier ? Le résultat de ce 30 juin sera peut être plus proche encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Bargemon, à 42,06%, soit 241 voix. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 18,5% et Raphaël Glucksmann à 10,65%.

14:32 - Bargemon avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. L'élection à la présidence de la République avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen engrangeait 33,03% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,76% et 13,7% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 10,12% des voix. La cheffe du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la ville avec 58,59%, devant Emmanuel Macron à 41,41%.

12:32 - Quel score pour Ensemble aux élections législatives à Bargemon ? Le résultat obtenu par le RN sera un enjeu clé au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale. Il y a deux ans, lors des législatives à Bargemon, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 30,43% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 32,98% pour Fabien Matras (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (50,57%). Fabien Matras s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Élections à Bargemon : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact aura la population de Bargemon sur le résultat des élections législatives ? Dans le village, 26% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,12% ont plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (54,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 478 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,24% et d'une population immigrée de 12,29% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 34,71%, comme à Bargemon, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Bargemon Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Début juin, lors des élections européennes, parmi les 1 099 personnes en âge de voter à Bargemon, 53,23% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 49,58% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 45,92% au premier tour et seulement 44,57% au deuxième tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,59% dans la ville, contre une participation de 76,4% au premier tour, ce qui représentait 793 personnes.