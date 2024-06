Résultat des législatives à Draguignan : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Draguignan ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 16,99% des voix dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (16,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,53% pour Yannick Jadot, 1,82% pour Fabien Roussel et 1,12% pour Anne Hidalgo). La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 9,9% à Draguignan le 9 juin. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 19% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,31%), de Marie Toussaint (3,14%) et enfin de Léon Deffontaine (1,63%).

18:42 - Le RN a solidement avancé à Draguignan Difficile d'établir des parallèles dans cette avalanche de chiffres. Mais des pistes émergent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 40% à Draguignan ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Draguignan il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est très parlant. Il y a quelques semaines en effet, à Draguignan, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, récoltant 45,33% des voix contre Valérie Hayer à 11,66% et Raphaël Glucksmann à 9,9%. Ce sont ainsi 6221 électeurs qui l'ont désignée dans la commune.

14:32 - Draguignan avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection présidentielle qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté électorale de Draguignan s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel 2022 puisque la figure du parti frontiste terminait avec 31,39% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,6% et 16,13% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 13,05% des voix. Au 2e tour de l'élection, c'est également Marine Le Pen qui gagnait à Draguignan avec 55,71%, devant Emmanuel Macron à 44,29%.

12:32 - Quel résultat à Draguignan pour le RN au premier tour ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Les élections législatives avaient donné lieu à un puissant démarrage pour le RN à Draguignan. C'est en effet Philippe Schreck qui se plaçait en tête au premier tour avec 29,43% dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription du Var. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 52,14%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,86%.

11:02 - Draguignan : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et le contexte socio-économique de Draguignan contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 749 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,07%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2100,7 € par mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 11 917 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,53% et d'une population étrangère de 8,43% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Draguignan mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,63% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les législatives sont lancées à Draguignan : scrutin en cours Au fil des dernières élections, les 40 638 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Début juin, pendant les européennes, 46,38% des personnes en âge de participer à une élection à Draguignan avaient déserté les urnes, contre une abstention de 46,93% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,0% au premier tour et seulement 53,89% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Draguignan ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 25,49% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,63% au second tour.