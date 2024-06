Résultat des législatives à Montfort-sur-Argens : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Quel était le résultat des européennes à Montfort-sur-Argens il y a trois semaines ? Le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin peut donc sembler également pertinent au moment du scrutin de ces législatives. 45,95% des voix se sont en effet portées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Montfort-sur-Argens, contre Raphaël Glucksmann à 10,49% et Valérie Hayer à 10,17%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec 289 votants de Montfort-sur-Argens.

14:32 - 33,83% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Montfort-sur-Argens L'élection du président de la République avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La cheffe de file du Rassemblement national glanait 33,83% au premier round, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 19,05% et 17,92% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 9,9% des suffrages pour sa part. Au second tour de cette présidentielle, c'est de nouveau la patronne de l'ancien Front national qui avait le plus convaincu avec 60,35%, devant Emmanuel Macron à 39,65%.

12:32 - Quel score pour le RN aux élections législatives à Montfort-sur-Argens ? Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Montfort-sur-Argens au début des élections législatives 2022. Dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription du Var, c'est Philippe Schreck qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 29,46%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 56,12%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,88%.

11:02 - Montfort-sur-Argens aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Montfort-sur-Argens peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,82% et une densité de population de 109 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (31,54%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 546 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,91%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (14,29%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,06%, comme à Montfort-sur-Argens, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

09:32 - Participation à Montfort-sur-Argens : les leçons des précédentes élections À Montfort-sur-Argens (83570), l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 sera incontestablement l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,7% au premier tour et seulement 49,71% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c'était presque un record. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,4% dans la commune. La participation était de 78,72% au premier tour, ce qui représentait 814 personnes.