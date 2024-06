Résultat des législatives à la Verdière : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Une victoire du Rassemblement national à la Verdière début juin Le panorama établi lors des élections il y a quelques semaines est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. 45,7% des votes sont en effet tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à la Verdière, face à Valérie Hayer à 11,14% et Raphaël Glucksmann à 10,76%. Le mouvement eurosceptique s'est imposé avec 361 habitants de la Verdière passés par les urnes.

14:32 - La Verdière avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute le choix du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait fait au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 à la Verdière que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait engrangé 37,03% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 19,84% et 15,91%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 63,73% contre 36,27%).

12:32 - Quel score à la Verdière pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent clé au moment des élections qui se jouent. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à la Verdière. On retrouvait en effet Philippe Schreck au sommet au premier tour, avec 37,09% dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription du Var. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 61,16%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,84%.

11:02 - Les défis socio-économiques de la Verdière et leurs implications électorales Dans la commune de la Verdière, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. Avec 38,61% de population active et une densité de population de 23 hab par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 15,07% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (56,05%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 688 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,99%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,63%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 27,7%, comme à la Verdière, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

09:32 - C'est le moment de voter à la Verdière pour les législatives Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations politiques passées. Début juin, au moment des européennes, 1 394 personnes aptes à participer à une élection à la Verdière avaient participé à l'élection (soit 57,39%), à comparer avec une participation de 52,02% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,25% au premier tour et seulement 45,96% au deuxième tour. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,98% des votants de la ville. Le taux de participation était de 74,41% au premier tour, soit 1 041 personnes.