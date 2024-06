Résultat des législatives à Villecroze : l'élection 2024 en direct

11:02 - Villecroze : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les données démographiques et socio-économiques de Villecroze révèlent des tendances claires qui pourraient impacter les résultats des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 10,58% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de mesures sur le travail. Avec 41,3% de population active et une densité de population de 68 habitants par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (61,04%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 570 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,75% et d'une population immigrée de 9,58% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 22,18%, comme à Villecroze, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.