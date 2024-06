Résultat des législatives à Tavernes : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Le Rassemblement national a dépassé les 50% à Tavernes il y a trois semaines Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Tavernes, à 51,91%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 8,96% et Raphaël Glucksmann à 8,96%.

14:32 - Tavernes avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le résultat de l'élection suprême. Marine Le Pen avait fini en tête avec 41,41% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Tavernes. Emmanuel Macron était deuxième avec 16,26% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,99%. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 10,03% des suffrages pour sa part. La candidate du RN elle conservait son avantage au 2e tour avec 67,11%.

12:32 - Quel résultat pour le RN ce dimanche à Tavernes ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un élément clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Tavernes lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Philippe Schreck devant ses concurrents au premier tour, avec 33,94% dans la commune, qui votait pour la 8ème circonscription du Var. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 64,33%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,67%.

11:02 - Tavernes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Tavernes comme dans toute la France. Avec ses 1 428 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Avec 128 entreprises, Tavernes se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (37,74%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 30,03% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 54,29% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 401,75 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En résumé, à Tavernes, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Tavernes : les législatives débutent À Tavernes (83670), l'un des critères essentiels de ces élections législatives 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 44,12% au premier tour. Au second tour, 44,47% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 135 personnes en âge de voter dans la localité, 77,44% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 78,24% au second tour, c'est-à-dire 888 personnes. Les populations des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?