Résultat des législatives à Varages : l'élection 2024 en direct

17:24 - Au début du mois, la piqure de rappel du RN à Varages Revenir quelques semaines en arrière peut sembler d'autant plus pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. 42,07% des votes se sont en effet portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Varages, face à Valérie Hayer à 12,33% et Raphaël Glucksmann à 10,18%. Le mouvement eurosceptique glanait ainsi pas moins de 215 votants de Varages.

14:32 - 35,69% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Varages Le choix du président de la République est incontestablement la principale clé pour jauger une préférence politique locale. L'élection à la présidence de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à Varages. La candidate de l'ancien FN écrasait le match avec 35,69% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 17,98% et 17,98% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 8,72% des suffrages. Au second tour, la candidate du RN avait aussi battu Macron avec 64,95%.

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Varages ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives2024 sera très instructif. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Varages lors des législatives 2022. C'est en effet Philippe Schreck qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 30,47% dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription du Var. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 59,25%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,75%.

11:02 - Élections législatives à Varages : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Varages comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 164 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 96 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 763 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (60,57%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,02% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,4% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 596,41 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Varages, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de la France.

09:32 - Leçons à tirer de l'abstention aux législatives à Varages À Varages (83670), l'un des critères décisifs de ces législatives sera le niveau d'abstention. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,35% dans la commune, à comparer avec une participation de 76,06% au premier tour, ce qui représentait 750 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,94% au premier tour et seulement 47,53% au deuxième tour. Quel député détrônera Philippe Schreck dans la 8ème circonscription du Var ?