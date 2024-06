Résultat des législatives à Castelnau-de-Montmiral : l'élection 2024 en direct

08:59 - Législatives à Castelnau-de-Montmiral : les horaires des 2 bureaux de vote

Pour les législatives 2024, les 577 parlementaires français de l'Assemblée nationale vont être élus lors d'un scrutin uninominal à deux tours. Plus précisément, ce dimanche, les Français vont devoir se prononcer sur les différents candidats de leur circonscription législative. En 2022, l'élection avait abouti à un parlement hétéroclyte, le président ne disposant que d'une majorité relative. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle alliance politique prendra la tête de ces élections législatives à Castelnau-de-Montmiral ? Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la commune sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Castelnau-de-Montmiral. Cette page affichera les résultats à Castelnau-de-Montmiral dès 20h.