Résultat des législatives à Chaux : l'élection 2024 en direct

09:01 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Chaux

Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Chaux. Au cours des législatives 2024, les nouveaux députés de l'Assemblée nationale vont être renouvelés lors d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Autrement dit, ce dimanche, les votants de Chaux doivent se décider entre les différents candidats qui se présentent dans leur circonscription législative. Il y a deux ans, l'élection avait abouti à un parlement divisé, sans majorité absolue. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc de l'extrême-droite, de la majorité présidentielle, de l'union des gauches réussira à capter le plus de voix à Chaux (90330) ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.