Résultat des législatives 2024 à Rougemont-le-Château (90110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Rougemont-le-Château, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28% des votes glanés au niveau national sont un premier indicateur. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,21% des bulletins à Rougemont-le-Château. Une progression en comparaison des 14,51% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La fulgurante progression du Rassemblement national à Rougemont-le-Château en 2 ans La fraction d'électeurs en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera un enjeu au niveau local pour cette législative 2024. Alors que sur la France entière, les scores du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti a en effet déjà glané 25 points sur place entre 2022 et 2024. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Rougemont-le-Château ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori au second tour Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence scruté avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Le Rassemblement national va-t-il encore s'imposer à Rougemont-le-Château, comme lors des législatives 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Rougemont-le-Château, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 16,06% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 47,84% pour Didier Vallverdu (Divers droite) au premier tour. Au second tour, il culminait pourtant à 58,56% des votes, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (41,44%). C'est ainsi Sophie Carnicer chez les frontistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

20:05 - Déjà 41,96% pour le RN à Rougemont-le-Château aux élections législatives Selon les projections en nombre de sièges rendues publiques dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de décrocher pas loin de 250 sièges au terme des législatives. L'union de la gauche pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder une centaine de sièges. Il faudra néanmoins tenir compte des caractéristiques locales. Lors du 1er round de la législative dimanche 30 juin, les électeurs de Rougemont-le-Château ont plébiscité Guillaume Bigot (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 41,96% des suffrages. Didier Vallverdu (Les Républicains) et Florian Chauche (Front populaire) suivaient en captant 32,97% et 16,21% des votants à l'échelle de la métropole. Même première place concernant le vote de la circonscription, Guillaume Bigot accumulant cette fois 37,86%, devant Florian Chauche avec 28,02% et Didier Vallverdu avec 17,27%.

19:21 - À Rougemont-le-Château, la participation du 1er round éclipse celle des élections européennes Comment votent traditionnellement les habitants de cette localité ? Dimanche dernier, 21,54% des électeurs de Rougemont-le-Château n'ont pas fait leur devoir électoral au premier tour des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 37,77% des électeurs de Rougemont-le-Château avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 45,07% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Rougemont-le-Château, les chiffres de la participation au 2e tour seront un élément fort L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif est indéniablement le niveau d'abstention. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Rougemont-le-Château était de 21,54%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 40,51% au premier tour et 49,19% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 986 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,07% étaient restés chez eux, contre une abstention de 21,15% au second tour. Les jeunes générations expriment couramment une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Rougemont-le-Château ?

17:29 - Rougemont-le-Château : démographie, élections et stratégies politiques Comment les électeurs de Rougemont-le-Château peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 25,47% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (79,76%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 589 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,83%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,96%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Rougemont-le-Château mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,62% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.