En direct

22:58 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins de la gauche à Étueffont ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé comme plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des voix glanés à l'échelle nationale sont un premier indicateur. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,1% des voix à Étueffont. Un score stable en comparaison des 23,62% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement gagné du terrain à Étueffont Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera très observé. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 19 points à Étueffont entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Étueffont ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national il y a deux ans Le nombre de bulletins en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de ces élections au niveau local, comme dans le reste de la France. Le parti lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Étueffont, comme en 2022 ? Les législatives de l'époque à Étueffont ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 21,72% dans la commune, alors que les candidats Divers droite cumuleront 27,59% des voix. Le Rassemblement national rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 52,69%, contre 47,31% pour le binôme Nupes.

20:05 - Nouvelle offensive pour le RN à Étueffont ce dimanche ? Guillaume Bigot (Rassemblement National) a accumulé 40,2% des suffrages à Étueffont dimanche 30 juin dernier, pour le 1er round de l'élection législative. En seconde place, Didier Vallverdu (Les Républicains) captait 23,85%. De son côté, Florian Chauche (Front populaire) glanait 23,1% des votants. Guillaume Bigot était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Territoire de Belfort dans son ensemble, avec cette fois 37,86%, devant Florian Chauche avec 28,02% et Didier Vallverdu avec 17,27%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Étueffont ? Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 1 436 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Dimanche dernier, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Étueffont a atteint 73,97%, dépassant celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 60,13% des inscrits sur les listes électorales d'Étueffont s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 57,38% pour les élections européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Étueffont lors du second round des législatives ? À Étueffont, la participation est immanquablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Étueffont a atteint une participation de 73,97%, dimanche, au premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,41% au premier tour et 49,56% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,81% des électeurs de la commune, contre un taux de participation de 76,57% au second tour, soit 876 personnes.

17:29 - Analyse socio-économique d'Étueffont : perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Étueffont, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 394 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 47 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 814 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,75%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,11% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 40,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 721,63 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Étueffont incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.