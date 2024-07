Résultat des législatives 2024 à Trévenans (90400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se transférer les voix du Front populaire à Trévenans ? Avec 28,06% des votes au niveau national au moment du 1er tour des législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que l'union de gauche en 2022. Un score qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN au second tour. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Trévenans, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 18,82% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 20,76% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a nettement séduit à Trévenans Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très commenté. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori au second tour A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives sera ainsi très instructif. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Trévenans ? Lors des législatives à l'époque, le Rassemblement national arrivait aussi en pôle position à Trévenans. On retrouvait en effet Sophie Carnicer en tête au premier tour, avec 30,36% dans la cité. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 62,85%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,15%.

20:05 - Déjà 47,34% pour le RN à Trévenans aux élections législatives Avec 47,34% des suffrages, Guillaume Bigot (Rassemblement National) a pris la pôle position à Trévenans, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du 1er tour de la législative. Didier Vallverdu (Les Républicains) et Florian Chauche (Union de la gauche) suivaient avec, dans l'ordre, 20,79% et 18,82% des électeurs à l'échelle de la ville. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription du Territoire de Belfort, Guillaume Bigot accumulant cette fois 37,86%, devant Florian Chauche avec 28,02% et Didier Vallverdu avec 17,27%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Trévenans lors des derniers scrutins Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut également étudier les résultats des scrutins électoraux antérieurs. À Trévenans, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 s'élevait à 28,95%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 43,11% des personnes en capacité de voter à Trévenans avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 49,03% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Trévenans, le score de l'abstention lors du second tour des législatives sera un élément clé Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des législatives à Trévenans ? 28,95% des électeurs de Trévenans ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 18,01% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 21,13% au deuxième tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,78% au premier tour. Au deuxième tour, 53,08% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Trévenans aujourd'hui ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Trévenans ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Trévenans : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Trévenans, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Dotée de 593 logements pour 1 286 habitants, la densité de la commune est de 202 hab/km². Ses 130 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le bourg, 15,93% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 26,0% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 33,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 566,98 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Trévenans, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.