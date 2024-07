Résultat des législatives 2024 à Roppe (90380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un potentiel de 20,93% à 21% pour la gauche à Roppe Le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois a fait une percée lors des élections législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les urnes. Ce premier pointage s'avère conséquent. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Roppe, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 20,93% des votes dans la localité. Un chiffre pourtant stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (20,83%). Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 42,56% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 21 points à Roppe Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces législatives. La progression du parti, qui se monte déjà à 21 points à Roppe entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. En faisant une projection simple, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national la dernière fois Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Roppe, comme lors des législatives 2022 ? Les législatives avaient déjà abouti à un très gros score pour le RN à l'époque à Roppe. C'est en effet Sophie Carnicer qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 21,32% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 57,44%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,56%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Le 30 juin dernier, les habitants de Roppe ont plébiscité Guillaume Bigot (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 42,37% des voix. Florian Chauche (Union de la gauche) et Didier Vallverdu (Les Républicains) suivaient en recueillant, dans l'ordre, 20,93% et 20,41% des votants. C'est aussi Guillaume Bigot qui terminait en pôle position dans la 2ème circonscription du Territoire de Belfort dans son ensemble, avec cette fois 37,86%, devant Florian Chauche avec 28,02% et Didier Vallverdu avec 17,27%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation à Roppe ? Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des dernières consultations politiques ? Les données montrent un taux d'abstention de 25,16% au premier tour des élections législatives 2024 à Roppe, inférieur de 12 points à celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 37,52% des personnes en âge de participer à une élection à Roppe avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 39,1% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Roppe, le score de l'abstention lors du 2e tour des législatives 2024 sera un élément déterminant À Roppe, le niveau de participation constitue à n'en pas douter l'un des facteurs importants de ces législatives 2024. Le pourcentage de votants à Roppe pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 74,84%, dimanche dernier. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 81,37% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au vote. La participation était de 76,84% au second tour, ce qui représentait 607 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,83% au premier tour. Au second tour, 52,08% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Roppe ?

17:29 - Roppe aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence la population de Roppe exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,81% pourrait agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 135 hab/km² et 44,38% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,92%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 411 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,34%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,06%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Roppe mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,37% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.