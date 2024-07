Résultat des législatives 2024 à Lepuix (90200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Lepuix, qui va faire main basse les voix du Front populaire ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des suffrages obtenus à l'échelle de la France sont porteurs. Le matelas semble important : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Lepuix, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,15% des votes dans la localité. Il a donc fait progresser la gauche en comparaison des 16,81% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 23 points grapillés en 2 ans par le RN à Lepuix L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 23 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Lepuix ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce soir Le score obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche va en conséquence être le déterminant pour le second tour de cette élection législative localement, comme dans le reste du pays. Le RN va-t-il encore obtenir une victoire finale à Lepuix, comme en 2022 ? Le Rassemblement national arrivait aussi en pôle position à Lepuix au début des élections législatives à l'époque. C'est en effet Sophie Carnicer qui se plaçait en tête au premier tour avec 26,33% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 64,23%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,77%.

20:05 - Quel résultat à Lepuix pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Avec 49,83% des bulletins de vote, Guillaume Bigot (Rassemblement National) a pris les devants à Lepuix, le 30 juin 2024 à l'occasion du premier round de l'élection législative. Didier Vallverdu (Les Républicains) et Florian Chauche (Union de la gauche) suivaient en captant, dans l'ordre, 18,32% et 18,15% des votants. Guillaume Bigot était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Territoire de Belfort dans son ensemble, avec cette fois 37,86%, devant Florian Chauche avec 28,02% et Didier Vallverdu avec 17,27%.

19:21 - Législatives 2024 à Lepuix : un taux de participation inédit ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? Les chiffres montrent un pourcentage d'abstention de 30,22% au 1er tour des élections législatives 2024 à Lepuix, inférieur de 9 points à celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 39,89% des inscrits sur les listes électorales de Lepuix (90) avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 43,46% il y a 5 ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Lepuix lors de la deuxième manche des législatives ? Le niveau de participation constitue indéniablement un facteur déterminant de ce scrutin législatif. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Lepuix était de 30,22%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,18% au premier tour et 49,89% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 19,42% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 22,31% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui grève le budget des familles cumulée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine sont de nature à faire augmenter la participation à Lepuix.

17:29 - Lepuix : démographie et socio-économie impactent les législatives La composition démographique et la situation socio-économique de Lepuix contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Le taux de chômage à 8,69% peut agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 38 habitants/km² et 44,62% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (22,12%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 469 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,84%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,35%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Lepuix mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,08% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.