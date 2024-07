Résultat des législatives 2024 à Évette-Salbert (90350) – 2e tour [PUBLIE]

20:05 - Quel score à Évette-Salbert pour le Rassemblement national au second tour ?

D'après les enquêtes rendues publiques d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient préserver entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 33,18% des votes, Guillaume Bigot (Rassemblement National) a pris la tête à Évette-Salbert, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er round des législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Josée Martinez (Ensemble pour la République) et Florian Chauche (Nouveau Front populaire) avec 25,62% et 23,3% des électeurs. C'est aussi Guillaume Bigot qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 37,86%, devant Florian Chauche avec 28,02% et Didier Vallverdu avec 17,27%.