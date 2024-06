Résultat des législatives à Fréjairolles : l'élection 2024 en direct

09:00 - Elections à Fréjairolles : les horaires du bureau de vote

Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la commune sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Fréjairolles. Lors des législatives, les nouveaux parlementaires français de l'Assemblée nationale vont être élus au scrutin uninominal à deux tours. Plus précisément, ce dimanche, les 1 170 électeurs de Fréjairolles doivent choisir parmi les différents candidats de leur circonscription législative. Il y a deux ans, l'élection avait abouti à un parlement morcellé, sans majorité absolue. Cette élection est l'occasion pour les candidats du bloc présidentiel de se distinguer auprès des électeurs de la ville. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.