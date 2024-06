Résultat des législatives à Hipsheim : l'élection 2024 en direct

08:57 - Quels sont les horaires du bureau de vote de Hipsheim ?

Les horaires d’ouverture du bureau de vote de Hipsheim sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Le premier tour des élections législatives se tient ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de renouveler les 577 députés de l'Assemblée nationale élus pour cinq ans. Pour mémoire, les législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Deux tours sont organisés pour choisir entre les candidatures des différentes factions politiques à Hipsheim, comme dans la France entière. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.