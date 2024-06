Résultat des législatives à Jouy-le-Châtel : l'élection 2024 en direct

08:59 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Jouy-le-Châtel

Les horaires d’ouverture du bureau de vote de Jouy-le-Châtel sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. De nouvelles législatives à Jouy-le-Châtel vont être organisées ce dimanche, faisant suite à la décision impromptue d'Emmanuel Macron concernant le renouvellement des parlementaires français. La dissolution orchestrée par Jacques Chirac en 1997 a instauré une cohabitation avec Lionel Jospin. Quel impact aura une telle décision cette année ? Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc de l'extrême-droite, de la majorité présidentielle, de l'union des gauches arrivera à obtenir le plus de suffrages à Jouy-le-Châtel (77970) ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.