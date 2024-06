Résultat des législatives à Mortcerf : l'élection 2024 en direct

08:59 - Les législatives à Mortcerf ont lieu aujourd'hui

Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Mortcerf. Le premier tour des législatives 2024 est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but de renouveler les 577 représentants de l'Assemblée nationale élus pour cinq ans. Pour rappel, les précédentes élections législatives suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ce scrutin est l'occasion idéale pour les candidats de l'union des gauches (LFI, PS, Ecologistes, PC, etc.) de se distinguer auprès des citoyens de la commune. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.