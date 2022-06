Résultat de la législative à Ablon-sur-Seine : en direct

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les chiffres d'Ablon-sur-Seine. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,39% et 0,93% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 32,05% à Ablon-sur-Seine pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Ablon-sur-Seine ?

A l'issue du dernier vote, à Ablon-sur-Seine, Jean-Luc Mélenchon avait fini la course en première position au premier tour de l'élection présidentielle avec 27,73% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,72%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 21,93% et Éric Zemmour, quatrième avec 7,11%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron en pôle position à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront certainement bouleverser ces équilibres lors des législatives à Ablon-sur-Seine dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.