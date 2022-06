En direct

19:30 - Que vont décider les supporters de gauche à Allex ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 24,77% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote d'Allex le dimanche 10 avril dernier. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,96% et 1,87% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 32,6% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Allex.

16:30 - Que concluent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Allex ? L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de de la Nupes dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le RN, lui, est venu coller les 20%. Ces indications des ultimes semaines s'appliqueront sans doute sur le résultat des législatives à Allex au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Allex, Jean-Luc Mélenchon figurait en première position avec 24,77% des voix, devant Marine Le Pen à 24,18%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron, troisième à 23,13% et Éric Zemmour à 6,72%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - À Allex, quel impact aura la participation sur les résultats des élections législatives ? À Allex, l'un des critères principaux de ce scrutin législatif sera immanquablement le taux d'abstention. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 157 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 22,81% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 18,96% au premier tour. Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour des législatives ?

11:30 - Quels étaient les chiffres de la participation à Allex en 2017 ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des consultations politiques antérieures. Il y a cinq ans, pendant les législatives, 50,75% des électeurs d'Allex avaient pris part au vote au premier tour. La participation était de 41,09% pour le second tour. La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012.