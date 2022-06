Résultat de la législative à Ambérieu-en-Bugey : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Ambérieu-en-Bugey sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Ambérieu-en-Bugey. En direct 11:13 - Le député d'Ambérieu-en-Bugey sera dévoilé ce soir Les éléments de contexte de ce 2ème épisode des élections législatives à Ambérieu-en-Bugey sont simples : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour gagner les urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour comprimer le nombre d'abstentionnistes.

Résultats des législatives 2022 à Ambérieu-en-Bugey - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Ambérieu-en-Bugey aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Damien Abad Divers droite Florence Pisani Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Ambérieu-en-Bugey - 1er tour

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ambérieu-en-Bugey Damien Abad (Ballotage) Divers droite 33,38% 27,09% Florence Pisani (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,54% 29,81% Joëlle Nambotin Rassemblement National 19,72% 20,59% Julien Martinez Les Républicains 9,93% 8,75% Philippe Tournier-Billon Reconquête ! 5,75% 5,71% Stéphanie Paris Divers droite 2,58% 3,04% Celil Yilmaz Divers 1,95% 1,40% Grégory Fabris Droite souverainiste 1,21% 1,15% Sylvie Crozet Divers extrême gauche 1,15% 1,65% Jean-Michel Boulmé Divers gauche 0,78% 0,82% Participation au scrutin Circonscription Ambérieu-en-Bugey Taux de participation 47,86% 46,62% Taux d'abstention 52,14% 53,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21% 2,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,65% Nombre de votants 37 074 4 123

Le résultat de l' élection législative 2022 à Ambérieu-en-Bugey est dorénavant publié. Les 8844 citoyens d'Ambérieu-en-Bugey votant dans la 5ème circonscription de l'Ain se sont prononcés pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Au niveau de la commune, Florence Pisani a raflé 30% des voix. Elle ressort devant Damien Abad (Divers droite) et Joëlle Nambotin (Rassemblement National) qui récupèrent 27% et 21% des voix. Ce résultat ne concerne présentement que le vote d'Ambérieu-en-Bugey. Les citoyens de 101 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Ain. Le niveau de l'abstention s'établit à 53% des électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription (soit 4 123 votants).

Législatives 2022 à Ambérieu-en-Bugey : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 14 586 habitants d'Ambérieu-en-Bugey seront invités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel prétendant iront-ils ? Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 25,1% des votes au premier tour à Ambérieu-en-Bugey, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien député européen et l'ex-banquier d'affaires avaient obtenu 24,5% et 22,2% des votes. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 54,1% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 45,9% des voix.