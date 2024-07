Résultat des législatives 2024 à Château-Gaillard (01500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un potentiel de 38,27% au second tour pour la gauche à Château-Gaillard Le Front populaire qui se présente pour ces élections a marqué le bilan des élections législatives, avec 28,06% au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour aujourd'hui. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 20,33% des votes à Château-Gaillard. Un score en baisse en comparaison des 22,62% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va faire mieux ou moins bien que son score de 2022 lors du second tour, soit 38,27% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas progressé à Château-Gaillard ces dernières années La montée du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points de plus pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Château-Gaillard semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Château-Gaillard ? Le résultat en faveur de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'enseignement majeur localement pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti frontiste a cette fois une chance de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Château-Gaillard, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 26,16% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 38,96% pour Damien Abad (Divers droite) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (61,73%). Damien Abad s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel score à Château-Gaillard pour le RN ce dimanche soir ? Grâce à 43,85% des bulletins de vote, Marc Chavent (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Château-Gaillard, le 30 juin dernier à l'occasion du premier round des élections législatives. Florence Pisani (Union de la gauche) et Nathalie Descours (Majorité présidentielle) suivaient en obtenant respectivement 20,33% et 15,59% des votants dans la ville. C'est aussi Marc Chavent qui arrivait en tête dans la 5ème circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 39,12%, devant Florence Pisani avec 24,34% et Damien Abad avec 18,73%.

19:21 - Château-Gaillard : forte participation aux législatives 2024 En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des consultations politiques précédentes ? En comparaison des européennes de ce printemps, l'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Château-Gaillard a diminué, atteignant 26,36%. Début juin, au moment du scrutin européen, 41,67% des personnes en âge de participer à une élection à Château-Gaillard avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 51,21% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau de la France, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - L'abstention est attendue autant que les résultats des législatives 2024 à Château-Gaillard À Château-Gaillard, l'une des clés de ces législatives est incontestablement l'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Château-Gaillard au 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 26,36%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,21% au premier tour et 58,43% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Château-Gaillard aujourd'hui ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,96% au niveau de la ville, contre un taux d'abstention de 23,87% au deuxième tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Château-Gaillard.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Château-Gaillard Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Château-Gaillard, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Dotée de 920 logements pour 2 287 habitants, la densité de la ville est de 127 habitants par km². Ses 202 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (10,0%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 34,72% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2293,51 euros/mois, la commune vise plus de prospérité. À Château-Gaillard, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.