Résultat des législatives 2024 à Jujurieux (01640) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? Combien va faire le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des voix affichés au niveau national sont un premier indice. A l'issue du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Jujurieux, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,72% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -7 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 47,84% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Jujurieux compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain ces dernières années Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors qu'on a observé environ 15 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Jujurieux semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Jujurieux ? Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera ainsi très observé. Défait en 2022 dans la commune, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de triompher à la fin de l'élection localement. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Jujurieux avait vu en revanche le binôme Divers droite l'emporter avec 37,16%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 19,45%. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Divers droite avec 52,16% contre 47,84% pour les perdants. Damien Abad conservait donc son avance sur place.

20:05 - Déjà 40,26% pour le RN à Jujurieux aux élections législatives Le dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Jujurieux ont placé en tête Marc Chavent (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 40,26% des suffrages. Florence Pisani (Union de la gauche) et Damien Abad (Divers droite) suivaient en récupérant 24,72% et 17,42% des électeurs à l'échelle de la métropole. Marc Chavent était aussi en tête dans la 5ème circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 39,12%, devant Florence Pisani avec 24,34% et Damien Abad avec 18,73%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Jujurieux : quelle évolution ? Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Jujurieux était de 31,25%, moins élevé de 13 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, 44,61% des inscrits sur les listes électorales de Jujurieux (01) avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 51,48% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Jujurieux lors de la deuxième étape des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Jujurieux ? Les résidents de Jujurieux ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 68,75%. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,2% dans la commune, contre un taux de participation de 75,54% au second tour, soit 1 158 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,08% au premier tour et 44,62% au second tour. La volonté d'être enfin entendu pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Jujurieux.

17:29 - Le poids démographique et économique de Jujurieux aux législatives Comment les habitants de Jujurieux peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Avec 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,05%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (27,82%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 711 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (18,23%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,96%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Jujurieux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,13% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.