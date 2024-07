Résultat des législatives 2024 à Izernore (01580) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Izernore, qui vont retenir les électeurs de la gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? La question est encore posée avec plus d'incertitude encore pour ce 2e tour. Une première réponse : le bloc a réuni plus de 28% des suffrages au niveau de l'Hexagone dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 16,56% des bulletins à Izernore. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 15,61% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,05% pour Yannick Jadot, 1,35% pour Fabien Roussel et 1,1% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national n'a pas avancé à Izernore A l'échelle locale, le résultat du RN lors des élections législatives sera très analysé. Alors qu'on a vu près de 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Izernore semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont absorbé cette poussée…

20:29 - Damien Abad (Divers droite) en avance lors des législatives il y a deux ans à Izernore Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi le principal enseignement à l'échelle locale pour le seond tour de cette élection législative 2024. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a des chances de gagner. Aux législatives il y a deux ans à Izernore, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 24,47% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 38,96% pour Damien Abad (Divers droite) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (66,17%). Damien Abad conservait donc son avance sur place.

20:05 - Des législatives qui ont souri au RN jusqu'ici Avec 44,74% des votes, Marc Chavent (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Izernore, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er round de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Damien Abad (Divers droite) et Florence Pisani (Nouveau Front populaire) avec 24% et 16,56% des électeurs. Marc Chavent était aussi en tête dans la 5ème circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 39,12%, devant Florence Pisani avec 24,34% et Damien Abad avec 18,73%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Izernore : quelle évolution ? Au fil des dernières années, les 2 321 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, la participation lors du premier round des législatives 2024 à Izernore était de 74,06%, surpassant celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 57,1% des personnes en âge de participer à une élection à Izernore s'étaient en effet rendues aux urnes, contre une participation de 46,15% en 2019. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Izernore lors du deuxième round des législatives ? À Izernore, l'une des clés de ce scrutin législatif est indéniablement l'ampleur de la participation. Dans la commune, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 74,06%. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, parmi les 1 465 personnes en âge de voter au sein de la commune, 78,8% étaient allées voter, contre un taux de participation de 82,73% au premier tour, soit 1 212 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,9% au premier tour et 45,15% au second tour. La volonté de faire valoir ses droits est de nature à impacter les choix que feront les habitants d'Izernore.

17:29 - Démographie et politique à Izernore, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième manche des législatives à Izernore comme dans toute la France. Avec ses 2 267 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 166 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (85,44%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 135 personnes (5,94%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,28%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 022 €/an. À Izernore, les problématiques locales se joignent aux défis français.