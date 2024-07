Résultat des législatives 2024 à Saint-Rambert-en-Bugey (01230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire a chuté à Saint-Rambert-en-Bugey par rapport à la Nupes il y a deux ans Une autre incertitude de ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire avant le premier tour. Le bloc a obtenu plus de 28% des bulletins au niveau du pays dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,32% des voix à Saint-Rambert-en-Bugey. Un score en baisse en comparaison des 28,38% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 52,9% à l'époque.

20:58 - Saint-Rambert-en-Bugey fait partie des rares communes où le Rassemblement national n'a pas avancé Le résultat des législatives au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Rambert-en-Bugey semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - À Saint-Rambert-en-Bugey, les résultats des dernières législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national va en conséquence être le déterminant localement pour ce second tour des élections législatives. Après avoir échoué en 2022 dans la commune, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de remporter l'élection localement. Le RN n'a pas convaincu en revanche à Saint-Rambert-en-Bugey à l'époque, lors des élections des députés, avec 26,64% au premier tour, contre 29,92% pour Florence Pisani (Divers droite). Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Nupes avec 52,90% contre 47,10% pour les perdants. Florence Pisani remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Saint-Rambert-en-Bugey Grâce à 46,85% des votes, Marc Chavent (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Saint-Rambert-en-Bugey, dimanche 30 juin lors du premier round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Florence Pisani (Front populaire) et Damien Abad (Divers droite) avec respectivement 24,32% et 13,77% des votants. Marc Chavent était aussi en tête dans la 5ème circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 39,12%, devant Florence Pisani avec 24,34% et Damien Abad avec 18,73%.

19:21 - Au moment des résultats des élections législatives 2024, quelle est l'abstention à Saint-Rambert-en-Bugey ? L'étude des résultats des précédents scrutins électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. À Saint-Rambert-en-Bugey, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 60,8%, plus élevé que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 45,28% des personnes en capacité de voter à Saint-Rambert-en-Bugey s'étaient effectivement rendues aux urnes. La participation était de 43,08% lors des élections européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle baisser au second tour des législatives à Saint-Rambert-en-Bugey ? À Saint-Rambert-en-Bugey, l'abstention est sans nul doute l'une des clés de ces législatives. 39,2% des électeurs de Saint-Rambert-en-Bugey se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,04% au premier tour et 64,97% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 305 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 31,04% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 29,5% au premier tour.

17:29 - Les défis socio-économiques de Saint-Rambert-en-Bugey et leurs implications électorales Dans les rues de Saint-Rambert-en-Bugey, le scrutin est en cours. Avec ses 2 173 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 162 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (61,98%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,1% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 853 euros par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,31%, annonçant une situation économique précaire. En somme, à Saint-Rambert-en-Bugey, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.