Résultat des législatives 2024 à Saint-Denis-en-Bugey (01500) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Le Front populaire en déclin à Saint-Denis-en-Bugey en comparaison de la Nupes il y a deux ans L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a glané 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Denis-en-Bugey, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,51% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 43,93% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a pas progressé à Saint-Denis-en-Bugey A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très observé. Alors qu'on a observé près de 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Denis-en-Bugey semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont illustré cette poussée...

20:29 - Damien Abad (Divers droite) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Saint-Denis-en-Bugey Au niveau local, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives sera en conséquence très analysé. Défait en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette année remporter l'élection localement. Lors des dernières législatives à Saint-Denis-en-Bugey, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 29,69% des votants étant convaincus par son binôme, contre 32,29% pour Damien Abad (Divers droite) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (56,07%). Damien Abad s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Selon les enquêtes des sondeurs communiquées d'après les résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de rafler entre 210 et 250 députés à l'issue des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats macronistes sécuriseraient une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Marc Chavent (Union de l'extrême droite) a réuni 45,82% des votes à Saint-Denis-en-Bugey dimanche 30 juin dernier, lors du 1er round de la législative. Florence Pisani (Front populaire) et Damien Abad (Divers droite) suivaient grâce à 19,51% et 14,81% des votants. C'est aussi Marc Chavent qui arrivait sur la première marche dans la 5ème circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 39,12%, devant Florence Pisani avec 24,34% et Damien Abad avec 18,73%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Saint-Denis-en-Bugey ? Au cours des dernières années, les 2 271 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Comme spécifié dans le précédent message, le taux d'abstention au premier round des législatives à Saint-Denis-en-Bugey a été de 30,57%, plus bas de 14 points que celui des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, parmi les 1 709 inscrits sur les listes électorales à Saint-Denis-en-Bugey, 44,18% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 51,17% lors du scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% le midi et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention demeure le chiffre clé de ces législatives 2024 à Saint-Denis-en-Bugey Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du deuxième tour des législatives à Saint-Denis-en-Bugey ? Le taux de participation à Saint-Denis-en-Bugey s'élevait à 69,43% pour le 1er tour des législatives 2024. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 678 personnes en âge de voter dans la ville, 74,91% étaient allées voter. Le taux de participation était de 74,00% au second tour, c'est-à-dire 1 235 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,32% au premier tour et 42,38% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Denis-en-Bugey ? Les populations des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Saint-Denis-en-Bugey ?

17:29 - Saint-Denis-en-Bugey : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Saint-Denis-en-Bugey, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 082 logements pour 2 240 habitants, la densité de la ville est de 878 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 128 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 268 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,0% des résidents sont des enfants, et 26,1% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 35,49% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 43,7% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 393,23 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Denis-en-Bugey participe à l'histoire de la France.