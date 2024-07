Résultat des législatives 2024 à Oyonnax : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les défis socio-économiques d'Oyonnax et leurs implications électorales

Dans la ville d'Oyonnax, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Avec 42,19% de population active et une densité de population de 615 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,3% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (67,28%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 4 190 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 32,41% et d'une population étrangère de 28,10% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Oyonnax mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,8% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.