Résultat de la législative à Ambérieu-en-Bugey : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ambérieu-en-Bugey sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Ambérieu-en-Bugey ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours se répéteront probablement sur les législatives à Ambérieu-en-Bugey ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or à Ambérieu-en-Bugey, Marine Le Pen accostait en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 25,12% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,48%, puis, avec 22,17%, Emmanuel Macron et enfin, à 8,09%, Éric Zemmour. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Ambérieu-en-Bugey ? À Ambérieu-en-Bugey, le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des critères décisifs des législatives. La hausse des prix de l'essence qui alourdit le budget des ménages, cumulée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle pourraient en effet avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs d'Ambérieu-en-Bugey. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 8 765 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 27,94% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 23,71% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter à l'occasion des législatives à Ambérieu-en-Bugey ? Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette agglomération lors des précédents rendez-vous électoraux ? Au moment des dernières législatives, le taux d'abstention avait atteint 59,98% au premier tour dans la commune à Ambérieu-en-Bugey. Le taux d'abstention était de 53,05% au second round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Ambérieu-en-Bugey Les caractéristiques de ces législatives à Ambérieu-en-Bugey sont limpides : la commune ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 10 candidats. Un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions du pays. Les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour maximiser le nombre de participants.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ambérieu-en-Bugey comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Philippe Tournier-Billon Reconquête ! Grégory Fabris Droite souverainiste Celil Yilmaz Divers Damien Abad Divers droite Florence Pisani Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Paris Divers droite Joëlle Nambotin Rassemblement National Sylvie Crozet Divers extrême gauche Jean-Michel Boulmé Divers gauche Julien Martinez Les Républicains

Législatives 2022 à Ambérieu-en-Bugey : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 14 586 habitants d'Ambérieu-en-Bugey seront invités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel prétendant iront-ils ? Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 25,1% des votes au premier tour à Ambérieu-en-Bugey, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien député européen et l'ex-banquier d'affaires avaient obtenu 24,5% et 22,2% des votes. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 54,1% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 45,9% des voix.