En direct

19:07 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de gauche à Ambert ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des questions clés de ces élections législatives 2022, à Ambert comme dans toute la France. Le député de Marseille avait enregistré 15,07% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,34% et 1,35% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 19,76% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Ambert.

16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Ambert ? Les dynamiques nationales des derniers jours auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Ambert. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Or à Ambert, Emmanuel Macron se hissait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 29,05% des voix, devant Marine Le Pen à 26,75%. Suivaient, avec 15,07%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,84%, Jean Lassalle. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Après la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Ambert ? Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur déterminant des législatives 2022 à Ambert. Le conflit militaire russo-ukrainien et ses répercussions sur les prix du gaz et du pétrole seraient de nature à de faire baisser la participation à Ambert. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 71,08% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 72,81% au premier tour, c'est-à-dire 3 570 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - La participation aux législatives 2022 à Ambert va-t-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? L'observation des consultations politiques précédentes permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. A l'occasion des élections législatives de 2017, le pourcentage de participation avait atteint 53,31% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Ambert. La participation était de 51,16% pour le tour deux. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.