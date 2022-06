Résultat de la législative à Annonay : 2e tour en direct

19/06/22 19:23

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Annonay sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Annonay. En direct 17:36 - La coalition de gauche est arrivée en 2e position il y a sept jours à Annonay Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Annonay, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette 2ème manche des élections législatives. Cet électorat a donc un poids ce 19 juin. Mais ce score est cependant à analyser au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 26,08%, 4,27%, 2,07% et 2,91% en avril. Le bloc de gauche pouvait donc potentiellement obtenir 35,33% à Annonay pour ces élections légilsatives. 15:30 - À Annonay, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut bien évidemment prendre en compte les habitudes locales, comme par exemple à Annonay. Dimanche 12 juin 2022 lors du premier round, les électeurs d'Annonay ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 36,9% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 25,96% des suffrages. De son côté, la candidature Les Républicains ramasse 15,66% des suffrages. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Annonay Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Dimanche dernier, 58,52% des inscrits sur les listes électorales d'Annonay avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Au cours des dernières années, les 16912 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 62,66% des électeurs de la ville, à comparer avec une participation de 65,81% au premier tour, c'est-à-dire 7521 personnes. 10:30 - On vote à Annonay pour la 2e manche des élections Si vous peinez à faire votre choix entre les candidats finalistes de ce 2e round dans l'unique circonscription d'Annonay, ne paniquez pas. Les bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Annonay - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Annonay aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Christophe Goulouzelle Nouvelle union populaire écologique et sociale Olivier Dussopt Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Annonay - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Annonay

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Annonay Olivier Dussopt (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,04% 36,90% Christophe Goulouzelle (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,58% 25,96% Cyrille Grangier Rassemblement National 19,03% 13,39% Marc-Antoine Quenette Les Républicains 17,89% 15,66% Philippe Bory Reconquête ! 3,54% 2,72% Martin Chaize Régionaliste 1,80% 2,01% Claire Guilmin Droite souverainiste 1,55% 1,01% Sébastien Gladieux Divers droite 1,28% 0,66% Michèle Gaillard Divers extrême gauche 1,28% 1,69% Participation au scrutin Circonscription Annonay Taux de participation 52,86% 41,48% Taux d'abstention 47,14% 58,52% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,33% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,46% Nombre de votants 51 043 4 754

Législatives 2022 à Annonay : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 26,08% des voix au premier tour à Annonay, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ancien banquier d'affaires et l'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 24,76% et 21,12% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été recalé, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 58,93% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 41,07% des votes. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune votera-t-elle pour un candidat de la gauche rassemblée aux prochaines élections ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant à Annonay seront invités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français.