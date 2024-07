Résultat des législatives 2024 à Toulaud (07130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Toulaud à la loupe ? La Nupes étant déjà morte, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va irrémédiablement marquer ce 2e tour. Premier élément de réponse : le bloc a réuni 28,06% des suffrages au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,56% des votes à Toulaud. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 28,19% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 43,68% à l'époque.

20:58 - Le RN n'a pas séduit plus d'électeurs à Toulaud ces dernières années Le nombre de votes du Rassemblement national sera déterminant pour cette législative 2024, localement, comme au niveau national. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu moins de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Toulaud semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Le score du RN sera en conséquence très observé pour le second tour de ces élections des députés, à l'échelle locale, comme au niveau national. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois toutes ses chances de remporter l'élection localement. Au moment de fournir ou non des députés à la France à l'époque, le Rassemblement national, trébuchait en revanche au premier tour dans la ville de Toulaud, grappillant 20,74% des voix sur place, contre 28,19% pour Christophe Goulouzelle (LFI-PS-PC-EELV). Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Olivier Dussopt (Ensemble !) finalement en tête localement, avec 56,32%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,68%.

20:05 - Quel score à Toulaud pour le RN aux législatives ? Selon les projections finales dévoilées depuis le premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait s'assurer entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre préserveraient entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien sûr tenir compte des particularismes locaux. Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) a enregistré 32,34% des suffrages à Toulaud le 30 juin 2024, à l'occasion du 1er tour des législatives. Michèle Victory (Front populaire) glanait 26,56%. Ensuite, Laurence Heydel Grillere (Majorité présidentielle) récupérait 20,5% des électeurs. Vincent Trebuchet était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Ardèche dans son ensemble, avec cette fois 35,75%, devant Michèle Victory avec 24,97% et Laurence Heydel Grillere avec 17,43%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Toulaud ? L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 à Toulaud était de 23,93%, moins haut que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 39,84% des électeurs de Toulaud (07) avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 44,29% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle atteignait 20% à 12 heures et 45% à 17 h.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Toulaud lors de la seconde manche des législatives ? L'une des clés du scrutin législatif 2024 est l'étendue de l'abstention. 23,93% des électeurs de Toulaud se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,03% des votants de la commune, à comparer avec une abstention de 19,97% au second tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,09% au premier tour. Au second tour, 51,93% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Toulaud ? Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Toulaud ?

17:29 - Élections législatives à Toulaud : un éclairage démographique Dans la commune de Toulaud, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 7,74% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Avec 49,41% de population active et une densité de population de 48 habitants par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (13,57%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 766 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,13%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,08%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Toulaud mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,73% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.