Résultat des législatives 2024 à Peaugres (07340) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Peaugres, qui va bénéficier du score de la gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La réponse à cette question sera un des grands enseignements de ce second tour. Premier élément de réponse : le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle du pays dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,49% des bulletins à Peaugres. Ce qui correspond à une avancée par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - Peaugres fait partie des rares secteurs où le RN n'a pas avancé ces 2 dernières années Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Peaugres semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Quel score final à Peaugres pour le bloc présidentiel aux élections législatives ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe localement pour le second tour de ces élections 2024. Après avoir perdu en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette fois remporter l'élection localement. Lors des dernières législatives à Peaugres, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 21,91% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 38,18% pour Olivier Dussopt (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 66,62%. Olivier Dussopt remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national à ce stade Avec 42,25% des voix, Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Peaugres, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du 1er round des législatives. Laurence Heydel Grillere (Ensemble !) et Michèle Victory (Nouveau Front populaire) suivaient en recevant 21,73% et 17,49% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Vincent Trebuchet qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 2ème circonscription de l'Ardèche dans son ensemble, avec cette fois 35,75%, devant Michèle Victory avec 24,97% et Laurence Heydel Grillere avec 17,43%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Peaugres : une hausse par rapport au scrutin européen ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des dernières élections ? Les données montrent une participation de 76,02% au premier tour des législatives 2024 à Peaugres, supérieure à celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 720 personnes en âge de voter à Peaugres, 60,64% étaient allées voter. Le taux de participation était de 52,77% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Peaugres lors du 2e tour des législatives ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Peaugres ? L'abstention a atteint 23,98% à Peaugres lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,38% au premier tour et 51,03% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 14,82% des électeurs inscrits dans la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,47% au second tour. Les jeunes générations expriment souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Peaugres ?

17:29 - Peaugres : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Peaugres montrent des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,54% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 138 hab/km² et 47,18% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 2474,43 €/mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 878 votants. Le nombre de familles monoparentales (8,89%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,54%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Peaugres mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,32% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.