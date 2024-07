Résultat des législatives 2024 à Tournon-sur-Rhône : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs importants de ce scrutin législatif est indéniablement le niveau d'abstention. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Tournon-sur-Rhône a atteint 29,35%. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 7 470 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,46% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 24,56% au deuxième tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,36% au premier tour et 50,36% au second tour.

17:29 - Tournon-sur-Rhône : démographie, élections et stratégies politiques

À Tournon-sur-Rhône, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les législatives. Avec une densité de population de 491 hab par km² et un taux de chômage de 12,89%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (73,51%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 3 784 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,19%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,19%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Tournon-sur-Rhône mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,25% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.