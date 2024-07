Résultat des législatives 2024 à Félines (07340) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Une prévision de 19% à 19,71% pour le Nouveau Front populaire à Félines Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de l'Hexagone en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Félines, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,71% des votes dans la commune. Un chiffre qui n'a pourtant pas vraiment grimpé en comparaison des 19,17% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 39,86% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le RN n'a pas avancé à Félines ces 2 dernières années L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'on a observé près de 15 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Félines semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont absorbé cette poussée…

20:29 - Des élections législatives positives pour le parti présidentiel il y a deux ans Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives sera en conséquence très analysé. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a l'espoir de s'imposer. Lors des dernières législatives à Félines, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 24,75% des votants ayant choisi son binôme, contre 34,62% pour Olivier Dussopt (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (60,14%). Olivier Dussopt conservait donc son avance sur place.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Félines ce dimanche ? Selon les toutes dernières projections publiées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de rafler entre 210 et 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance de la gauche pourrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République maintiendraient une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. A l'occasion du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Félines ont placé en tête Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite), qu'ils ont gratifié de 44,38% des suffrages. Michèle Victory (Nouveau Front populaire) et Laurence Heydel Grillere (Ensemble pour la République) suivaient en recevant, dans l'ordre, 19,71% et 18,69% des électeurs dans la ville. Vincent Trebuchet était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Ardèche dans son ensemble, avec cette fois 35,75%, devant Michèle Victory avec 24,97% et Laurence Heydel Grillere avec 17,43%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Félines ? Au fil des dernières élections, les 1 855 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. À Félines, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 25,81%, plus bas de 16 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 41,56% des personnes en capacité de participer à une élection à Félines avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 44,47% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle représentait 20% le midi et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Félines, la participation a atteint 74,19% lors de la première manche des législatives 2024 L'un des critères principaux de ce scrutin législatif est indéniablement le niveau de participation. Le taux d'abstention à Félines pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 25,81%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,59% au premier tour et 55,42% au deuxième tour. Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 445 personnes en âge de voter au sein de la ville, 19,77% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 17,09% au premier tour.

17:29 - Dynamique électorale à Félines : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e round des législatives à Félines comme dans toute la France. Avec ses 1 814 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 111 entreprises, Félines permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (13,3%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 36,64% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 44,84% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 301,50 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. En conclusion, à Félines, les problématiques locales rejoignent celles de la France.