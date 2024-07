Résultat des législatives 2024 à Quintenas (07290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Quintenas, quelles sont les options de reports des voix pour la gauche ? Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes obtenus au niveau du pays sont porteurs. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 23,03% des votes à Quintenas. Une somme à comparer néanmoins avec les 20,14% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. On découvrira ce soir si la gauche a atteint son score de 2022 lors du second tour, soit 39,79% à l'époque.

20:58 - Le RN n'a pas gagné d'électeurs à Quintenas ces 2 dernières années L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Quintenas semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Quel verdict final à Quintenas pour Ensemble aux législatives 2024 ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera ainsi très instructif. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a une chance de gagner. Lors des dernières législatives à Quintenas, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 27% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 30,00% pour Olivier Dussopt (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 60,21%. Olivier Dussopt s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour A en croire les études dévoilées depuis dimanche, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait s'assurer moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes conserveraient entre 95 et 125 sièges. Il faut bien sûr tenir compte des particularismes locaux. Avec 40,91% des suffrages, Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Quintenas, le 30 juin 2024 pour le 1er tour des législatives. Michèle Victory (Nouveau Front populaire) et Jean-Paul Vallon (Divers droite) suivaient en récupérant respectivement 23,03% et 15,25% des votants. Vincent Trebuchet était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Ardèche dans son ensemble, avec cette fois 35,75%, devant Michèle Victory avec 24,97% et Laurence Heydel Grillere avec 17,43%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Quintenas au niveau de l'abstention ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut également étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En comparaison avec les élections européennes du 9 juin, la participation au premier round des législatives 2024 à Quintenas s'est accrue de 14 points, s'élevant à 75,17%. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation atteignait en effet 61,1% dans la commune de Quintenas. La participation était de 57,18% il y a cinq ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à midi et 45% à 17 h.

18:35 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2024 à Quintenas Le taux de participation est indéniablement un critère décisif de ces législatives 2024. Les résidents de Quintenas ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 75,17%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,06% au premier tour. Au second tour, 47,84% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Quintenas ce soir ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 83,21% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 80,55% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 056 personnes. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Quintenas.

17:29 - Quintenas : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Quintenas, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 20,21% des résidents sont des enfants, et 27,42% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,02%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 713 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,62%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,83%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Quintenas mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 42,5% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.