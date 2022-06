Résultat de la législative à Annonay : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Annonay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Annonay ? Les tendances nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance à Annonay au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Au précédent scrutin, à Annonay, Jean-Luc Mélenchon glanait la tête du vote au 1er round de l'élection avec 26,08% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,76%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 21,12% et Éric Zemmour avec 6,69%. 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats aux législatives à Annonay L'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter le taux de participation à Annonay. La peur d'une reprise du covid serait de nature à impacter la participation à Annonay (07100). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 62,66% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 65,81% au premier tour, soit 7 521 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - À Annonay, le score de l'abstention lors des élections législatives 2022 sera un élément essentiel Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins précédents. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 45,1% des inscrits sur les listes électorales d'Annonay s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une participation de 41,52% au second round. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Annonay ? Les résultats des législatives 2022 à Annonay vont théoriquement être annoncés dans la foulée de la fermeture des 14 bureaux de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on se rendra compte assez rapidement qui des 9 candidats aura son ticket pour le 2e tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Annonay

Les élections législatives 2022 auront lieu à Annonay comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Claire Guilmin Droite souverainiste Michèle Gaillard Divers extrême gauche Cyrille Grangier Rassemblement National Sébastien Gladieux Divers droite Marc-Antoine Quenette Les Républicains Martin Chaize Régionaliste Christophe Goulouzelle Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Bory Reconquête ! Olivier Dussopt Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Annonay : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 26,08% des voix au premier tour à Annonay, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ancien banquier d'affaires et l'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 24,76% et 21,12% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été recalé, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 58,93% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 41,07% des votes. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune votera-t-elle pour un candidat de la gauche rassemblée aux prochaines élections ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant à Annonay seront invités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français.