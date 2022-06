Résultat de la législative à Aouste-sur-Sye : 2e tour en direct

19/06/22 17:27

Seuls les postulants qualifiés la semaine passée sont sur la ligne de départ dans l'unique circonscription d'Aouste-sur-Sye ce dimanche, pour le second round des législatives 2022. Un nombre de candidatures réduit. Et les 1991 habitants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 2 bureaux de vote et faire leur choix pour ce 2ème épisode.

Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 42,64% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour. Au fil des consultations démocratiques précédentes, les 2578 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, durant les législatives, le taux d'abstention représentait 57,31% des inscrits sur les listes électorales d'Aouste-sur-Sye au premier tour. L'abstention était de 49,15% au deuxième tour.

Le 12 juin dernier lors du premier tour, les habitants d'Aouste-sur-Sye ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 43,39% des voix. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 22,81% des votes. La candidature Rassemblement National récupère 15,74% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés.

Le résultat du premier round de l' élection législative à Aouste-sur-Sye a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de voix de la part des 1995 citoyens d'Aouste-sur-Sye de la 3ème circonscription de la Drôme. Au sein de la commune, Marie Pochon a réuni 43% des suffrages. Célia de Lavergne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Philippe Dos Reis (Rassemblement National) recueillent respectivement 23% et 16% des voix. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription découlera du comportement de vote des électeurs des 238 autres communes qui lui sont rattachées. L'abstention représente 45% des habitants inscrits sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Drôme (904 non-votants).