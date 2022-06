En direct

19:29 - Quel résultat aux législatives d'Aouste-sur-Sye pour la coalition insoumise ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était jouée à Aouste-sur-Sye. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,2% et 2,11% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 39,33% à Aouste-sur-Sye pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Aouste-sur-Sye ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront probablement un écho à Aouste-sur-Sye ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Avec 32,02% des votes, au 1er round à Aouste-sur-Sye cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 22,86%, au-dessus de Marine Le Pen à 21,81% et Éric Zemmour à 5,4%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des élections législatives à Aouste-sur-Sye Le taux d'abstention constituera immanquablement l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif à Aouste-sur-Sye. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,85% des votants de la localité, contre un taux d'abstention de 22,2% au premier tour. La peur d'une reprise de la pandémie de covid ainsi que ses conséquences en matière économique et sanitaire seraient capables de priver les urnes de leurs citoyens à Aouste-sur-Sye.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Aouste-sur-Sye ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Comment ont voté ordinairement les habitants de cette ville lors des dernières élections ? Durant les dernières élections législatives, sur les 1 813 personnes en âge de voter à Aouste-sur-Sye, 57,31% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 49,15% au deuxième round.