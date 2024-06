Résultat des législatives à Arles-sur-Tech : l'élection 2024 en direct

12:05 - Taux d'abstention aux dernières élections législatives à Arles-sur-Tech : ce qu'il faut retenir

L'étude des consultations démocratiques passées est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Au moment des européennes du mois de juin 2024, sur les 2 162 personnes en âge de voter à Arles-sur-Tech, 47,5% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 51,35% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,33% au premier tour. Au second tour, 42,93% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Arles-sur-Tech cette année ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record.