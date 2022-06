Résultat de la législative à Artas : en direct

12/06/22 17:19

Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des élections antérieures. Cinq ans auparavant, lors des législatives, parmi les 1 290 personnes en âge de voter à Artas, 48,45% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 36,98% au deuxième round. Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.

À Artas, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera indéniablement l'abstention. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des foyers français, combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle pourraient en effet modifier les décisions que prendront les citoyens d'Artas (38440). Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 77,33% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 79,11% au premier tour, c'est-à-dire 1 053 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 33,9% des voix au premier tour à Artas. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,7% et 12,8% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés d'Artas avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 53,5% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 46,5% des voix. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Artas (38) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France.