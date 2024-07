Résultat des législatives 2024 à Charantonnay (38790) – 2e tour [PUBLIE]

Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Alors qu'on a observé un peu moins de 15 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Charantonnay semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives 2024 à Charantonnay

Selon les études des instituts de sondages diffusées depuis le premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de s'assurer moins de 250 sièges à l'issue du second tour des législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats centristes garderaient une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Grâce à 50,14% des bulletins de vote, Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Charantonnay, le 30 juin dernier lors du premier round de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Caroline Abadie (Ensemble !) et Cécile Michel (Front populaire) avec respectivement 19,35% et 17,24% des votants. C'est aussi Hanane Mansouri qui terminait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 39,92%, devant Cécile Michel avec 24,5% et Caroline Abadie avec 20,49%.